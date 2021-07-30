Цены на АЗС России растут 10 недель подряд

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин по всей России растут десятую неделю подряд, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошлой неделе, за которую приводится статистика (15-22 июля), цены на бензин росли, в том числе, на Дальнем Востоке и Урале, тогда как на предыдущей неделе они оставались стабильными. В Забайкалье цены на Аи-92 и Аи-95 выросли на 10 копеек, в Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - на 1-26 копеек.

В Крыму бензин за неделю подорожал на 26-33 копейки, в Севастополе - на 39-43 копейки.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 6 копеек - до 45,79 руб./л, Аи-95 - на 8 коп., до 48,90 руб./л. Цены на летнее дизтопливо за неделю не изменились, оставаясь на уровне 49,21 руб./л.

По данным ЦДУ, рост цен на АЗС в России продолжается больше двух месяцев подряд. В первой половине мая цены двигались разнонаправленно и в среднем по стране даже немного снижались. Всего с начала года Аи-92 в России в среднем подорожал на 1,8 руб./л, Аи-95 - на 1,9 руб./л.

С середины июня биржевые цены росли 5 недель подряд. В результате ФАС и Минэнерго сделали заявления о возможных мерах реагирования на ситуацию на топливном рынке. Минэнерго заявило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены.

Кроме того, ФАС заявила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, также служба начала проверки данных о биржевой торговле у крупных частных трейдеров. На этом фоне цены на бензины на СПбМТСБ в первой половине текущей недели снижались.

Но в целом, с небольшими остановками, стоимость бензинов на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.