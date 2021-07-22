Минэнерго может запретить экспорт бензина из-за высоких оптовых цен

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя; если биржевые цены сохранятся на нынешних рекордных уровнях, может быть введен запрет на экспорт бензина, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Для сдерживания роста цен в настоящий момент действует системная мера "демпфирующий механизм", благодаря корректировке которой крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. При реализации бензинов на внутреннем рынке крупнейшие поставщики топлива в своей ценовой политике придерживаются подхода непревышения уровня инфляции. Также, после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля рост объемов производства бензина будет способствовать стабилизации биржевых цен", - заметил министр.

"В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", - подчеркнул он.

Рост биржевых цен на бензин

Как сообщалось, стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) впервые в истории преодолела отметку в 60 тыс. руб. за тонну. Согласно данным СПбМТСБ, по итогам торгов 22 июля цена 95-го бензина составила 60 092 руб./т. Стоимость 92-го бензина уверенно приближается к этой психологической отметке - в четверг Аи-92 подорожал до 57 487 руб./т, и это тоже абсолютный максимум.

Биржевые цены на бензины растут уже пятую неделю подряд. В целом, с небольшими остановками, стоимость бензинов на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.

Ранее эксперты высказывали мнение, что биржевая цена на бензин фактически исчерпала потенциал роста. Так, "ВТБ Капитал" отмечал: "На данный момент цена бензина АИ-92 на СПбМТСБ превышает индикативную цену на 8% (последняя была снижена в мае на 4 тыс. руб./т и сейчас составляет 52300 руб./т), что оставляет не очень большое пространство для дальнейшего роста цен на бензин в России до наступления момента, когда, согласно действующему механизму, демпферные субсидии должны быть отменены".

Исследовательская группа "Петромаркет" в своем обзоре подчеркивала, что нефтяники рискуют лишиться демпфера, если бензин будет дорожать и дальше: "Если бензин будет дорожать и дальше - так, что его цена в среднем за месяц на НПЗ в Европейской части РФ поднимется еще на 3,85%, до 57530 руб./т, этот уровень окажется выше базовой цены в формуле расчета демпфера (52 300 руб./т) более чем на 10%. А это значит, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ все российские НПЗ в июле лишатся демпфирующей надбавки к возвратному акцизу на нефть", - говорится в обзоре.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Ранее в связи с постоянным ростом цен на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снизилась до критичной отметки, регуляторы предприняли меры по стабилизации топливного рынка. Было даже изменено налоговое законодательство - скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Однако пока ощутимого эффекта это не принесло.

Вице-премьер Александр Новак уже провел ряд совещаний по проблемам рынка, на последнем - с топ-менеджерами нефтяных компаний 22 июня - было принято решение не предпринимать кардинальных шагов на рынке топлива, меры будут подготовлены по итогам III квартала.