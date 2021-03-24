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Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Оператор платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. сообщил, что конфиденциально подал заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Деталей компания не раскрыла.

Акции компании могут начать торговаться на бирже к концу II квартала, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Популярность платформы Robinhood с ее легким в использовании приложением и отсутствием комиссий за сделки существенно выросла в период пандемии COVID-19, когда американцы, вынужденные проводить больше времени дома, открыли для себя новые возможности рынка акций.

В конце января компания столкнулась с серьезными проблемами в связи с возросшим объемом заявок непрофессиональных инвесторов на покупку и продажу акций, стоимость которых была взвинчена трейдерами, собирающимися на таких платформах, как Reddit, для координации действий на финансовых рынках.

Резкие колебания котировок акций некоторых компаний, в том числе GameStop, вынудили клиринговую палату, осуществляющую расчеты по заключаемым на платформе Robinhood сделкам, потребовать дополнительного обеспечения для покрытия потенциальных убытков, в связи с чем компания была вынуждена использовать кредитные линии, а также привлечь дополнительный капитал.

В начале февраля Robinhood привлекла капитал в размере $3,4 млрд, что превысило совокупный объем финансирования, полученного ею за восемь лет с момента запуска платформы.

Robinhood США коронавирус Reddit GameStop

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