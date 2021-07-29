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СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group - O2O - во втором квартале 2021 года получило чистый убыток в 9,1 млрд рублей по сравнению с 4,6 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете Сбера.

Убыток СП за полугодие вырос до 16,2 млрд с 9,1 млрд рублей.

Квартальная выручка компании выросла с 3,6 млрд до 12,5 млрд рублей, а полугодовая - с 5,4 млрд до 22,9 млрд рублей.

Сам Сбербанк во II квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО до 325,3 млрд рублей с 166,7 млрд рублей годом ранее. В первом полугодии 2021 года чистая прибыль банка выросла в 2,2 раза и составила 629,8 млрд рублей против 287,2 млрд рублей в январе-июне 2020 года.

Новость дополняется

O2O Сбербанк Mail.ru Group

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