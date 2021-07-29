Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО почти в два раза - до 325,3 млрд рублей по сравнению со 166,7 млрд рублей прибыли годом ранее.

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль банка выросла в 2,2 раза и составила 629,8 млрд рублей против 287,2 млрд рублей в январе-июне 2020 года.

Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли Сбербанка по МСФО во II квартале 2021 года в 1,8 раза - до 300,6 млрд рублей, в I полугодии - в 2,1 раза - до 605,1 млрд рублей.

На фоне результатов за I полугодие Сбербанк поднял прогноз по рентабельности капитала с более 20% до свыше 22%. "Динамика бизнеса за первое полугодие формирует устойчивую базу для более амбициозного прогноза по рентабельности капитала свыше 22%", - отметила финансовый директор банка Александра Бурико.

В апреле-июне Сбербанк нарастил корпоративные кредиты по МСФО на 0,2% - до 15,856 трлн рублей, розничные - на 7,0% - до 10,354 трлн рублей.

В I полугодии кредиты юрлицам выросли на 1%, физлицам - на 11,2%.

Совокупный кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года достиг 26,210 трлн рублей, увеличившись за I полугодие на 4,8%, во II квартале - на 2,8%.

Средства клиентов в I полугодии 2021 года выросли на 8,1% - до 27,856 трлн рублей (рост во II квартале на 3,2%). Средства физлиц во II квартале текущего года увеличились на 2,8% - до 16,964 трлн рублей (рост с начала года на 1,9%), юрлиц - на 3,8% - до 10,892 трлн рублей (+19,4% за I полугодие).

Активы на 30 июня 2021 года достигли 37,936 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,3%, за квартал - на 1,2%.