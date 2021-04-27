Сбербанк заявил о компромиссе между партнерством и конкуренцией с Mail.ru

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк и Mail.ru Group нашли взаимоприемлемую рабочую схему партнерства, конкуренция в некоторых областях – это нормально, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

"Мы считаем, что мы нашли с Mail.ru взаимоприемлемую и вполне рабочую ситуацию, когда эти компании (совместного предприятия - ИФ) одинаково интегрированы как с нашей экосистемой, так и с экосистемой Mail.ru, их сервисы как входят в наши подписки, так и входят в подписки Mail.ru", - заявил Хасис в ходе онлайн-конференции во вторник.

Mail.ru и Сбербанк и владеют по 45% СП в сфере еды и транспорта (платформа O2O – online-to-offline). Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

"Мы вместе в равных объемах инвестируем в развитие этих бизнесов и очень довольны теми результатами, которых наши бизнесы достигают", - отметил первый зампред правления Сбербанка.

"Где-то мы конкурируем, но это же нормальная история. Единственное – борьба противоположностей – нас учили еще когда-то в институте в рамках марксистско-ленинской философии. Это же нормально", - добавил он.

По его мнению, все экосистемы в России будут в чем-то конкурировать, в чем-то сотрудничать, и это совершенно неизбежно.

У Mail.ru также есть доля в совместном предприятии Aliexpress Russia, созданном в 2019 году. В этом СП доли распределены следующим образом: у Alibaba Group – чуть меньше 48%, у "Мегафона" – 24,3%, у Mail.ru Group – 15%, у РФПИ и партнеров – 12,85%.

Хасис отметил, что это партнерство Mail.ru и партнерство со Сбером не совсем сопоставимы из-за размера участия в СП. "Доля Mail.ru в СП (Aliexpress Russia - ИФ) в целом достаточно миноритарная. Это, скорее, для них, как мне кажется, более портфельная инвестиция, чем стратегическая", - высказал мнение он.