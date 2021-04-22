Греф рассказал о решении возникающих проблем в партнерстве с Mail.ru

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - У совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group периодически возникают проблемы, аналогичные тем, что возникали при сотрудничестве с "Яндексом", но сейчас партнеры, благодаря "очено добрым отношениям", находят им решения, заявил РБК президент - предправления Сбербанка Герман Греф.

"У нас был эпизод развода с "Яндексом", и, на мой взгляд, он абсолютно объективен. Мы, когда входили в партнерство, до конца этого не осознавали. "Яндекс" строит свою экосистему, мы строим свою, и мы начинаем конкурировать практически по всем фронтам. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения", - напомнил он.

"С Mail.ru Group у нас значительно меньше конкурирующих направлений. У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки - соприкасаются две экосистемы. Я далек от того, чтобы кого-то в этом обвинять - и в "Яндексе", и в Mail.ru прекрасная команда, мы делаем вместе целый ряд проектов. Но есть вот такая объективная картина", - добавил Греф.

Сбербанк летом 2020 года завершил многолетние партнерские отношения с "Яндексом": стороны разделили между собой два СП - "Яндекс.Деньги", доставшееся банку, и "Яндекс.Маркет" (единственным акционером снова стал "Яндекс").

Mail.ru и Сбербанк и владеют по 45% СП в сфере еды и транспорта (платформа O2O - online-to-offline). Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

Financial Times в конце марта написала о возможном разделе активов Сбербанка и Mail.ru. Партнеры, по данным издания, запросили неформальное разрешение российских властей на раздел активов своего совместного предприятия. Стороны, как отмечала FT, разошлись во взглядах относительно стратегии СП, в настоящее время они "в основном больше не общаются", однако так и не определили сроки и то, как разделят между собой активы. После публикации в Mail.ru заявили, что не намерены отказываться от партнерства.

Когда Сбербанк начинал развивать партнерство с "Яндексом", то не было еще понимания того, что такое экосистема и что сервисы могут конкурировать друг с другом, отметил Греф. У "Яндекса" было ограничение на предоставление финансовых услуг. "В какой-то момент времени они поняли: во что бы то ни стало им нужна единая сквозная финансовая функция, и они хотят строить ее сами, потому что она является одной из core-задач. Мы вначале пытались эту проблему решить какими-то договоренностями. В конце концов, и им это было очевидно, и нам стало очевидно, что дальше сохранить это партнерство просто нельзя. У нас не было желания вредить "Яндексу" совсем. Мы понимали, что рано или поздно они получат банковскую лицензию или купят банк, и это нормально", - сказал банкир.

"Я боролся за сохранение партнерства всячески, я верил в то, что это возможно", - вспомнил он. Но, изучив аналогичные примеры китайского бизнеса и после разговоров с представителями Apple и Google, по его словам, в Сбербанке "поняли, что, институциональные противоречия ведут к необходимости ухода от изобретения колеса, соединять несоединяемое", - добавил Греф.