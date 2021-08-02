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Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается

Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - За минувшее воскресенье число новых случаев заражения COVID-19 внутри Китая, несмотря на меры властей, выросло на 55, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР.

В миреИсточником COVID-19 внутри китайской провинции стали рабочие аэропортаЧитать подробнее

По его информации, в субботу было выявлено 53 таких случаев.

Всего за воскресенье число инфицированных в Китае выросло на 98 человек, 43 из них прибыли из-за рубежа. Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Хэнань, Хайнань, Юньнань и в Пекине. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают с распространением штамма "Дельта".

Административный центр Цзянсу город Нанкин стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны. Если в Жуйли вирус просочился в июле из соседней Мьянмы в результате активного приграничного обмена, то в Нанкине источником его распространения стали рабочие городского аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.

Власти Нанкина с населением более 9,3 млн, поместили в режим изоляции сотни тысяч человек. Ранее сообщилось, что из-за вспышки заболеваемости в Нанкине в Китае тестируют миллионы человек. Также предпринимаются попытки отследить лиц, которые выезжали из Нанкина, а также из Чжанцзяцзе - популярного среди туристов города в провинции Хунань. В настоящий момент власти ввели режим изоляции для всех 1,5 млн жителей Чжанцзяцзе и закрыли доступ к местным достопримечательностям.

Хроника 09 января 2020 года – 02 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус COVID-19 Госкомитет здравоохранения КНР

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