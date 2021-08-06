В ВТБ допустили рост средней ставки по ипотеке до 9% к концу года

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Средняя ставка по ипотеке в России может вырасти до 9% к концу текущего года, прогнозируют аналитики экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).

"Если ключевая ставка к концу 2021 года увеличится до 7% и выше, то средняя ставка по ипотеке на рынке может вырасти с текущих 7 до 9% или даже выше. Дополнительным фактором может стать ужесточение требований по резервированию ипотеки с низким первоначальным взносом, особенно на первичном рынке", - говорится в сообщении.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 6,5%, она повышалась в этом году четыре раза. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", делать выводы о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока преждевременно, и до конца года она еще может вырасти до 7%.

Эксперты отмечают, что первый сигнал о повышении ключевой ставки банки получили еще в марте, при этом средние ставки по ипотеке в первом полугодии удерживались на уровне 7,2-7,3% и даже снижались. В июне рынок установил рекордно низкую средневзвешенную ставку на уровне 7,07%, при этом ключевая ставка ЦБ уже выросла с 4,25 до 5,5%. Второе полугодие, по оценкам аналитиков, началось с резкого "охлаждения" первичного рынка в части сделок с привлечением ипотеки.

При этом число сделок с первичной недвижимостью без использования ипотеки, реализованных экосистемой "Метр квадратный", возросло, а на вторичном рынке значимого сокращения спроса на ипотеку пока не наблюдается. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ должно, в конечном итоге, изменить этот тренд, отмечают аналитики.

"Сегодня банки готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ они могут вырасти до 9% к концу года, то есть вернуться к своим допандемийным значениям. По нашей оценке, новые условия будут сформированы на рынке в ближайшее время", - отметил гендиректор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявлял, что средняя ставка по ипотеке в России к концу текущего года может составить 8,5-9%.

"Мы прогнозируем к концу года среднюю ставку по рыночной ипотеке на новостройки где-то в районе 8,5-9%, в сегменте рефинансирования - 8,3-8,4%", - сказал Мутко.

По его словам, средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке жилья к концу 2021 года может составить 9-9,2% годовых.

Как сообщил ранее ЦБ РФ, в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам обновила абсолютный минимум, снизившись до 7,07% с 7,3% в апреле и мае. Прежний минимум ставки был зафиксирован в августе 2020 года и составлял 7,16%.