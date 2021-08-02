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ЦБ оценил рост инвестиций в основной капитал в РФ во II квартале в 12,3%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале 2021 года, по оценке ЦБ, выросли на 12,3% в годовом выражении после повышения на 2% в I квартале, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России.

"Индикаторы инвестиционной активности продолжают демонстрировать ускорение как в помесячном, так и в годовом выражении. По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года темп прироста инвестиций в основной капитал составил 12,3% в годовом выражении после 2,0% кварталом ранее. По отношению к IV кварталу 2019 года прирост составил 5,2%", - отмечается в докладе.

"Динамика инвестиций в 2021 году также будет отражать более быстрое восстановление: темп прироста ВНОК (валового накопления основного капитала - ИФ) по итогам года сложится на уровне 2,6-4,6% против 2,0-4,0%, ожидаемых ранее. В 2022-2023 гг. по мере стабилизации темпов роста мировой экономики, темпов роста спроса и подстройки производственных мощностей инвестиционная активность снизится до 2,0-4,0%", - прогнозируют в ЦБ.

Как сообщалось, прогноз ЦБ по росту российской экономики в 2021 г. составляет 4,0-4,5%, в 2022-2023 гг. - в интервале 2,0-3,0%.

ЦБ РФ

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