Суд взыскал с жены Дмитрия Ананьева 17 млн рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд взыскал с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева 17 млн рублей в пользу банка, пишет "Коммерсантъ", решение суда вступило в силу.

Юристы ПСБ в марте 2020 года подали в Лефортовский суд иск, в котором указали, что Ананьев 31 августа 2017 года, когда был предправления банка, выдал себе 1,395 млрд рублей в кредит по ставке 8,5% годовых. В тот же день вся эта сумма была положена на депозит его жены Людмилы Ананьевой в том же банке по ставке 12,9% годовых. По этой схеме Ананьевы ежемесячно получали фиксированный процентный доход. Юристы банка считают, что в действиях супругов использовалась кольцевая кредитно-депозитная схема, хотя статья 10 Гражданского кодекса запрещает одним и тем же людям получать кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту.

12 декабря 2017 года Ананьев погасил свой кредит за счет депозита жены. За день до этого он получил предписание ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ.

С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн рублей, тогда как по кредиту было выплачено 33 млн рублей. Юристы ПСБ оценили ущерб банку от этой схемы в 17 млн рублей. Они попросили суд взыскать эту сумму с Людмилы Ананьевой.

Лефортовский суд вынес по иску решение в сентябре 2020 года, оно заявителей не устроило, они его оспорили в Мосгорсуде и добились пересмотра дела.

В пресс-службе ПСБ заявили, что удовлетворены решением суда, и пообещали продолжить попытки взыскать ущерб со стороны братьев Ананьевых всеми доступными способами.

Дмитрий и Алексей Ананьевы в России объявлены в международный розыск и заочно арестованы. СК им вменяет растрату и отмывание. По версии следствия, братья через кипрский филиал ПСБ,с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд рублей, $575 млн и 24,4 млн евро у банка, а затем легализовали часть этих сумм. По сведениям "Коммерсанта", Интерпол отказался объявлять братьев в розыск.

Супруги Ананьевы сейчас живут на Кипре.

"Коммерсантъ" напомнил, что банк судится с Дмитрием Ананьевым примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд рублей.

В декабре 2020 года банк "Траст" сообщил, что окружной суд города Лимассола (Кипр) вынес приказ об аресте активов Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен на сумму до 267 млн евро.