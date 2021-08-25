Банкир Дмитрий Ананьев второй раз заочно арестован в России

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Срок ареста Ананьева составит два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции в РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Аналогичное ходатайство в отношении Алексея Ананьева - брата Дмитрия и также бывшего совладельца "Промсвязьбанка" - судом будет рассмотрено 27 августа.

Ананьевым заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба объявлены в розыск. Дело ведет следствие МВД.

Как писала газета "Коммерсантъ", следствие считает, что под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам Ананьевы за три года вывели из банка 6,7 млрд руб.

Ранее Ананьевы были заочно арестованы в России по другому уголовному делу - о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Это дело ведет Следственный комитет.

По версии СК, организованная Ананьевыми группа похитила денежные средств Промсвязьбанка на сумму 57,3 млрд руб. и $505,6 млн под видом сделок с подконтрольными братьям компаниями.

В России Ананьевы также фигурируют в арбитражных разбирательствах, в рамках которых сумма претензий к банкирам составляет несколько сотен миллиардов рублей.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, он был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В январе 2021 года Дмитрий Ананьев был признан в России банкротом.