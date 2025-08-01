Goldman Sachs может инвестировать в производителя мороженого Froneri

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc. готовится инвестировать в производителя мороженого Froneri, являющегося СП французского фонда прямых инвестиций PAI со швейцарской Nestle, пишет газета Financial Times.

Как сообщают источники газеты, Froneri, которой, в частности, принадлежит бренд мороженого Haagen-Dazs в США, может быть оценена в рамках сделки в 15 млрд евро с учетом долга.

Goldman Sachs, как ожидается, станет ведущим инвестором в так называемый "преемственный фонд" (continuation vehicle), который планирует создать PAI для передачи доли во Froneri.

Continuation vehicle позволяют фондовым управляющим сохранять за собой портфельные компании дольше обычного 10-летнего срока жизни фонда прямых инвестиций за счет привлечения новых инвесторов и предоставления старым инвесторам возможности выйти из активов, отмечает FT.

По данным одного из источников, сделка может быть заключена в сентябре.

Froneri была создана в 2016 году и считается вторым по величине в мире производителем мороженого после Magnum Ice Cream, выделенной из Unilever. Выручка компании выросла с 2,6 млрд евро в 2019 году до 5,5 млрд евро в 2024 году. Ей также принадлежат бренды мороженого Oreo и Cadbury наряду с другими активами.