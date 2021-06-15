Компании освежают в памяти навыки удаленки на фоне новой вспышки коронавируса. Обзор

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вспышка заболеваемости коронавирусом и ограничения, введенные на их фоне Москвой и рядом других регионов, заставили российские компании освежить в памяти недавний опыт удаленной работы: они отменяют очные встречи, возвращают часть сотрудников домой, ограничивают использование общественного транспорта. Впрочем, режим нерабочих дней практически не распространяется на крупные компании - все они являются предприятиями непрерывного цикла, а многие из них по большому счету удаленку и не отменяли.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения. Количество выявленных заболевших коронавирусом в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил Собянин журналистам во вторник, комментируя принятые решения. Число выявленных в Москве случаев коронавируса в последние дни превышает 6,5 тыс.

Гибридная неприрывность

"Транснефть" уже в конце прошлого месяца перевела часть сотрудников на удаленную работу. "Мы входим в перечень стратегических мероприятий, поэтому указ мэра Москвы нас напрямую не касается", - прокомментировал "Интерфаксу" инициативу властей столицы советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Мы статистику заболеваемости ведем в постоянном режиме. С конца мая стали часть людей переводить на удаленную работу. На данный момент в центральном офисе компании около трети сотрудников уже работает на удаленке", - добавил он. Собеседник агентства подчеркнул, что большая часть сотрудников монополии вакцинирована.

Сотрудники московских офисов "Ростелекома" с 15 по 19 июня переходят в режим удаленной работы (но и ранее в офисе могли работать сотрудники только с антителами к коронавирусу), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Всем сотрудникам вне офиса предоставлены дистанционные доступы в корпоративные информационные системы для продолжения работы.

Технический персонал, который обеспечивает непрерывность функционирования цифровой инфраструктуры, сетей и оборудования, продолжает выходить на рабочие места с соблюдением санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором. "Ростелеком" относится к компаниям непрерывного цикла и работает круглосуточно 365 дней в году, отметили в компании.

Оператор Tele2 как предприятие непрерывного цикла также продолжает свою деятельность в полном объеме в нерабочие дни, однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столичном регионе сотрудникам рекомендовано ограничить посещение офисов, максимально перейдя на удаленный формат работы, сообщили "Интерфаксу" в компании. Специалисты, чье присутствие в офисах необходимо, соблюдают принцип шахматной рассадки на рабочих местах. По состоянию на прошлую неделю в удаленном режиме работало примерно 60% сотрудников Tele2 по Москве и 50% - по России.

"Мегафон" как непрерывно действующая организация, оказывающая социально значимые услуги, будет работать с 15 по 19 июня в полном объеме, при этом сотрудники, входящие в группу риска, и чье присутствие на рабочем месте необязательно, находятся на удаленке, сообщили в компании.

МТС не отменяла мероприятий, направленных на профилактику заболевания COVID-19, которые реализуются с начала пандемии; на полной дистанционной работе остаются сотрудники из группы риска, остальные работают в гибридном формате, отметили в компании. "Посещать офис возможно только с условием соблюдения социальной дистанции, всех мер безопасности и регулярной сдачи ПЦР-тестов. Мы контролируем эпидемиологическую обстановку внутри компании с помощью собственного системного решения для мониторинга случаев контакта с COVID-19, информации о вакцинации и результатах тестирований, посещаемости и загрузки офисов, достаточности защитных средств. Рекомендации по организации работы в период с 12 по 20 июня будут учтены", - сообщили в МТС.

В комбинированном режиме работают и сотрудники "ЭР-Телекома": офисный персонал находится преимущественно на удаленке, отметили в компании.

В HeadHunter массового возвращения сотрудников с удаленки не было, большинство продолжает работать вне офиса. При этом для тех, кто выходил в офис, введены дополнительные правила: не использовать общественный транспорт с 15 июня, посещение офиса ограничено тремя днями в неделю максимум (рекомендация 1-2 дня), сообщили "Интерфаксу" в Headhunter.

"Яндекс" продолжит работать в нерабочие дни, так как относится к числу непрерывно действующих организаций. "При этом сотрудники могут работать удаленно или в режиме неполной офисной недели. Все большие встречи мы переводим в онлайн и отменяем очные мероприятия", - сказали "Интерфаксу" в компании.

Mail.ru Group еще весной официально приняла новую концепцию работы: часть сотрудников ушла на постоянную удаленку, часть - на гибрид, и лишь небольшая доля решила посещать офис ежедневно. Благодаря этому инфраструктура уже перестроена под распределенные команды и готова безболезненно выдержать новые ограничения, отметили в компании. При этом "нерабочая" неделя в московских офисах группы объявлена удаленной вне зависимости от выбранного режима работы.

Московская штаб-квартира "Металлоинвеста" на "нерабочей" неделе вообще закрыта - в целях минимизации передвижений сотрудников по городу и социальных контактов, сказал представитель компании. В целом же удаленный режим, на который в "Металлоинвесте" перешли весной 2020 года, не исключает посещения офиса при производственной необходимости. Однако сотрудник должен быть вакцинированным, либо представить справку о наличии антител к COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.

"ЛУКОЙЛ" минимизировал присутствие на рабочем месте сотрудников и проводит "широкую информационную кампанию по мотивации работников к вакцинации", сообщили в НК. С 21 июня до принятия мэром Москвы решения о снятии ограничений не менее 30% персонала "ЛУКОЙЛа" (без учёта работников, сделавших прививку от коронавируса) будет работать в дистанционном режиме.

"СИБУР" является непрерывно действующей организацией, поэтому офисы компании в Москве продолжают работать в период с 15 по 18 июня, сообщили "Интерфаксу" в компании. "Мы следуем постановлениям и рекомендациям и сокращаем количество присутствующих не менее, чем на 30%. На удаленный режим работы переводятся сотрудники старше 55 лет, ограничение также коснется сотрудников без антител", - сообщил представитель компании. На данный момент доля сотрудников с устойчивыми антителами по компании превышает 75%, в корпоративном центре - 60%, сообщили в "СИБУРе".

Сотрудники московского офиса "Норильского никеля" частично выходили на работу, на этой неделе штаб-квартира компании работает в удаленном режиме.

Персонал московского офиса "ФосАгро" переведен на удаленный режим работы. "Мы следим за развитием ситуации в регионах нашего присутствия и в случае появления соответствующих рекомендаций местных властей будем переводить на дистанционную работу сотрудников, чья деятельность напрямую не связана с непрерывным производственным циклом системообразующих предприятий компании", - сказал представитель "ФосАгро". По его словам, почти 70% сотрудников группы либо прошли вакцинацию, либо имеют антитела к коронавирусу.

"АЛРОСА" относится к системообразующим предприятиям и продолжает работу. Мы проводим активную прививочную кампанию и тщательно контролируем соблюдение всех превентивных мер сотрудниками в офисе", - сказал представитель алмазодобытчика.

Сотрудники "Северсталь Менеджмента" (управляющая организация "Северстали"), половина которых с марта вернулась на очный формат работы, в "нерабочие" дни будут работать "по возможности, в дистанционном формате, без посещения офиса", сказал представитель компании. "С учетом специфики работы конкретного подразделения или функции руководители могут установить иной режим работы - очный или комбинированный", - добавили в "Северстали".

Концерн "Росэнергоатом", входящий в структуру "Росатома", относится к предприятиям непрерывного цикла: атомные станции свою работу не прекращают, обеспечивать их функционирование нужно в круглосуточном режиме. "Поэтому руководством было принято решение в соответствии с указом мэра Москвы с сегодняшнего дня вывести на удаленный режим беременных женщин, тех, у кого есть хронические заболевания, сотрудников в возрасте от 65 лет и т.д. Все остальные сотрудники московского офиса продолжают выполнять свои задачи на своих рабочих местах", - сказал представитель "Росэнергоатома", добавив, что с учетом принятых мер безопасности и профилактики "риск заразиться у нас в офисе на порядки меньше, чем в других общественных местах".

В "Русснефти" "Интерфаксу" подтвердили, что компания продолжит работать на этой неделе, исполнив все требования властей. Сотрудники сдают тесты ПЦР, добавил представитель компании.

В "Независимой нефтяной компании" "Интерфаксу" сообщили, что на усмотрение руководителей подразделений вывели сотрудников в онлайн, чтобы это не влияло на непрерывные производственные процессы. "Санитарные меры усилены во всех регионах", - добавил представитель компании.

По итогам совещания группы управления кризисными ситуациями Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) было принято решение о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников московского офиса компании. Переведенные на дистанционный режим работы сотрудники обеспечены доступом к корпоративным информационным ресурсам, добавили в компании. Количество вакцинированных, а также имеющих антитела сотрудников КТК позволяет обеспечить бесперебойную работу московского офиса при соблюдении рекомендованных городскими властями эпидемиологических ограничений, добавили в компании.

"Сокар Энергоресурс" перевел 30% сотрудников на удаленный режим работы, но руководство - президент, вице-президенты, директора департаментов, - работают в обычном режиме, сообщили агентству в компании.

Часть работников "Зарубежнефти" переведены на дистанционную форму работы. При этом в компании не уточнили процент оставшихся в офисах людей.

Группа "Черкизово" входит в число организаций, обеспечивающих население продуктами питания, поэтому производственные процессы не могут быть приостановлены, отметил представитель компании. "В компании продолжают действовать повышенные меры по предотвращению заболеваемости среди персонала. В офисах и на предприятиях всем сотрудникам при входе измеряется температура, выдаются маски и перчатки. Также проводится регулярная дезинфекция офисных, складских и производственных помещений. Руководство предприятий тщательно следит, чтобы на территорию производственных объектов не допускались лица, которые могут быть заражены COVID-19 или могут являться потенциальными разносчиками вируса. Доступ посторонних лиц на предприятия запрещен", - сказали в "Черкизово". Для сотрудников московского офиса с 15 июня действует гибридный режим, предполагающий разделение на две смены: сотрудники каждой смены работают в офисе по одной неделе, после чего последующую неделю - удаленно.

Coca-Cola в России функционирует в прежнем режиме: офисные сотрудники работают удаленно, сказал представитель компании. У PepsiCo нет никаких изменений уже с прошлого года - "по-прежнему предусмотрена работа из дома для большинства сотрудников, ограничены командировки, ограничено посещение не сотрудниками компании офиса и заводов".

Для офисных сотрудников "Почты России" режим удаленной работы действует с марта 2020 года, все это время административный персонал выводится в офис "исключительно по причинам производственной необходимости и не более 10-20% от численности такого персонала в Москве", сообщили в компании.