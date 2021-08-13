ЦБ зарегистрировал допэмиссию "Европлана" под возможное IPO

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ПАО "Европлан", сообщила компания. Допэмиссия 115 294 117 обыкновенных акций, которые будут размещены по открытой подписке.

В настоящее время уставный капитал ЛК "Европлан" составляет 120 млн рублей, он разделен на 120 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Таким образом, уставный капитал компании будет увеличен на 96%

В середине апреля единственный акционер компании - "Сафмар финансовые инвестиции" - сообщил, что рассматривает возможность подготовки своей "дочки" к потенциальному первичному публичному размещению акций в зависимости от рыночной конъюнктуры, но решений на этот счет еще не принято.

Затем источники "Интерфакса" заявили, что IPO компании может пройти осенью 2021 года на "Московской бирже". В июне компания сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО.

"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 76 регионах России.

Лизинговая компания ранее уже имела публичную историю. В декабре 2015 года ПАО "Европлан" в рамках IPO разместило 25% минус одна акция по верхней границе ценового диапазона - 570 рублей, объем привлеченных средств составил 3,274 млрд рублей (13,1 млрд рублей - оценка компании). Продавцом выступал Europlan Holdings Ltd (Кипр), на 100% контролируемая бизнесменом Микаилом Шишхановым. В июне 2017 года была проведена реорганизация ПАО "Европлан": лизинговая компания "Европлан" была выделена в отдельное юрлицо, а сам холдинг переименован в "Сафмар финансовые инвестиции".

Сейчас в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций ЛК "Европлан" на 48,4 млрд рублей.

Акционерами "Сафмар финансовые инвестиции" являются его 100%-ные "дочки" - Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). АО "Даглис" Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Страховой компании "ВСК" принадлежит 1,7%. Сам холдинг владеет 3% казначейских акций. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" составляет 11,7%.

"Сафмар финансовые инвестиции" владеет 11,1% в "Русснефти" (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", а также 10% в ПАО "М.Видео", 100% в небольшом НПФ "Моспромстрой-Фонд" и в "Директ кредит центр", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.