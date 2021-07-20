Гуцериев передал контроль над "Славкалием" своему брату

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Подпавший под санкции ЕС Михаил Гуцериев передал своему брату контроль над акционером "Славкалия" - британской GCM Global Energy.

С 10 июня Михаил Гуцериев утратил контроль над GCM Global Energy, следует из раскрытия компании. Контролирующим лицом теперь является Саит-Салам Гуцериев, младший брат бизнесмена. Ему принадлежит не менее 75% акций GCM.

Созданный Михаилом Гуцериевым "Славкалий" строит Нежинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), который станет вторым в Белоруссии предприятием по производству калийных удобрений (сейчас их выпускает только государственный "Беларуськалий"). Запуск ГОКа запланирован на 2023 год, инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд.

Ранее в отчетности GCM от 2020 года сообщалось, что держателем 33,6% акций кипрской GCM Global Energy Slavkali (владеет 100% ИООО "Славкалий") в 2016 году стала дочерняя структура Сбербанка, Sberbank Investments Ltd. Доля самой GCM в "Славкалии" в результате упала до 41,4%, еще 25% в проекте принадлежит связанной стороне. При этом у "дочки" Сбербанка есть опцион на продажу, а у GCM - на выкуп этой доли в декабре 2022 года за сумму, равную $130 млн плюс 15% годовых. В связи с этим GCM рассматривает соглашение со Сбербанком как кредит и учитывает GCM Global Energy Slavkali как "дочку" с долей в 75%, отмечалось в отчете.

В Сбербанке в июне не ответили на вопрос "Интерфакса", является ли он по-прежнему акционером "Славкалия". Источник, знакомый с ходом сделки, говорил агентству, что банк удерживает пакет акций в рамках финансирования проекта.

Евросоюз ранее включил Михаила Гуцериева в санкционный список за поддержку официального Минска. В коротком описании связей Гуцериева с Белоруссией ЕС упоминает этот проект и даже шутливое обещание президента Александра Лукашенко переименовать Любань, гда строится Нежинский ГОК, в Гуцериевск.