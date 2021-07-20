Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

Гуцериев передал контроль над "Славкалием" своему брату

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Подпавший под санкции ЕС Михаил Гуцериев передал своему брату контроль над акционером "Славкалия" - британской GCM Global Energy.

С 10 июня Михаил Гуцериев утратил контроль над GCM Global Energy, следует из раскрытия компании. Контролирующим лицом теперь является Саит-Салам Гуцериев, младший брат бизнесмена. Ему принадлежит не менее 75% акций GCM.

Созданный Михаилом Гуцериевым "Славкалий" строит Нежинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), который станет вторым в Белоруссии предприятием по производству калийных удобрений (сейчас их выпускает только государственный "Беларуськалий"). Запуск ГОКа запланирован на 2023 год, инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд.

Ранее в отчетности GCM от 2020 года сообщалось, что держателем 33,6% акций кипрской GCM Global Energy Slavkali (владеет 100% ИООО "Славкалий") в 2016 году стала дочерняя структура Сбербанка, Sberbank Investments Ltd. Доля самой GCM в "Славкалии" в результате упала до 41,4%, еще 25% в проекте принадлежит связанной стороне. При этом у "дочки" Сбербанка есть опцион на продажу, а у GCM - на выкуп этой доли в декабре 2022 года за сумму, равную $130 млн плюс 15% годовых. В связи с этим GCM рассматривает соглашение со Сбербанком как кредит и учитывает GCM Global Energy Slavkali как "дочку" с долей в 75%, отмечалось в отчете.

В Сбербанке в июне не ответили на вопрос "Интерфакса", является ли он по-прежнему акционером "Славкалия". Источник, знакомый с ходом сделки, говорил агентству, что банк удерживает пакет акций в рамках финансирования проекта.

Евросоюз ранее включил Михаила Гуцериева в санкционный список за поддержку официального Минска. В коротком описании связей Гуцериева с Белоруссией ЕС упоминает этот проект и даже шутливое обещание президента Александра Лукашенко переименовать Любань, гда строится Нежинский ГОК, в Гуцериевск.

GCM Global Energy Михаил Гуцериев Славкалий Белоруссия ЕС

Новости по теме

Новости

Nasdaq выделит площадку для торговли акциями частных компаний в отдельный бизнес

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий

"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий

Биткойн торгуется у минимума с начала 2021 года

Бывший главврач Морозовской больницы будет управлять курортами "Газпрома" в Сочи

Brent подорожала до $68,8 за баррель

IBM увеличила выручку по итогам второго квартала подряд - на 3%

IBM увеличила выручку по итогам второго квартала подряд - на 3%

Европейские индексы упали, Stoxx Europe 600 пережил худший день с октября

Аналитики сочли необходимыми инвестиции для роста нефтедобычи в РФ выше 10,5 млн б/с

ЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных товаров при госзакупках

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');