"Аэрофлот" вышел из капитала дальневосточной "Авроры"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вышел из капитала своей дочерней авиакомпании "Аврора", следует из сообщения перевозчика.

Основание для прекращения контроля над компанией наступило 25 декабря.

Ранее в декабре совет директоров "Аэрофлота" одобрил продажу принадлежащей ему 51% акции в "Авроре" в пользу регионального АО "Корпорация развития Сахалинской области". Сообщалось, что акции будут проданы за 1 рубль.

Ранее продажа "Аэрофлотом" контрольного пакета в "Авроре" Сахалинской области (сейчас у нее 49%) обсуждалась в контексте проекта создания дальневосточной авиакомпании с российской авиатехникой. Как заявляли в Минтрансе РФ, это должно стать первым этапом проекта, на втором этапе в капитал компании будет предложено войти остальным субъектам ДФО. Позднее было решено, что новая дальневосточная авиакомпания будет сформирована в виде консорциума действующих региональных перевозчиков под управлением "Авроры".

"Аврора" является основным перевозчиком на Дальнем Востоке. Парк компании состоит из 23 самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.