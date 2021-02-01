Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 102 965 855+382 036

Пассажиропоток всех аэропортов РФ в 2020 году упал на 41%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток всех российских аэропортов в 2020 году упал на 41% в сравнении с предыдущим годом, до 129,6 млн человек, следует из статистики Росавиации.

На внутренних воздушных линиях было обслужено 112,4 млн пассажиров (87% от общего объема), на международных - 17,2 млн человек (13%).

Международная ассоциация аэропортов (МАА) ранее в январе публиковала статистику перевозок через крупнейшие аэропорты страны: по ее данным, этот показатель упал на 46% к "доковидному" 2019 году.

Статистика пассажиропотока аэропортов включает перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний. Российские перевозчики по итогам 2020 года обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее, сообщала Росавиация. Международные перевозки при этом рухнули на 76% в сравнении с предыдущим годом, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,2 млн человек.

Росавиация

Новости
Пандемия коронавируса

Вирусолог РАН предупредил о сохранении угрозы "третьей волны" COVID-19

Вирусолог РАН предупредил о сохранении угрозы "третьей волны" COVID-19

Правительство прекратило закупки российского офисного софта

Правительство прекратило закупки российского офисного софта

Песков заявил о большом количестве провокаторов на акциях 31 января

В Кремле не сочли массовыми задержания журналистов в воскресенье

Причиной отравления жителей Красноярска могла стать застоявшаяся вода

Дмитрий Медведев: считаю Навального политическим проходимцем, который стремится залезть во власть

Дмитрий Медведев: считаю Навального политическим проходимцем, который стремится залезть во власть

Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились

Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились

Путин поручил обеспечить права журналистов в регионах

В России коронавирус обнаружили еще у 17 648 человек

В России коронавирус обнаружили еще у 17 648 человек

К действующим в Рунете зарубежным IT-компаниям введут дополнительные требования

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');