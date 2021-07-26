Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в июне упал на 31% к доковидному 2019 г.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в июне 2021 года упал на 31% к июню "доковидного" 2019-го (без учета показателей покинувшей группу "Авроры"), до 9,9 млрд пассажиро-километров, следует из сообщения компании.

В сравнении с июнем 2020 года, когда авиаперевозки были существенно ограничены из-за COVID-19, пассажирооборот вырос в 4,2 раза.

Пассажиропоток группы составил 4,6 млн человек, что соответствует опубликованным ранее оперативным данным Росавиации. В сравнении с 2019 годом это меньше на 18%, относительно 2020-го - больше в 3,9 раза.

На внутренних линиях в прошлом месяце перевезено 3,9 млн пассажиров (рост в 3,5 раза г/г), на международных - 630 тыс. (рост в 23 раза г/г).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу".