Сингапур спрогнозировал рост собственного ВВП на 7% по итогам года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли и промышленности Сингапура сообщило, что увеличило прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 6-7% с ранее озвученных 4-6%.

В ведомстве объяснили, что обстановка с коронавирусом в Сингапуре стабилизировалась. Растущие темпы вакцинации и снятие запретов на въезд в страну способствуют восстановлению экономики и сокращению нехватки рабочей силы на предприятиях, которые во многом зависят от мигрантов.

В апреле-июне 2021 года экономика Сингапура выросла на 14,7% в годовом измерении. Промышленный сектор в этом квартале вырос на 17,7%, строительный - на 106,2%. Сектор розничной торговли увеличился на 50,7%, оптовой - на 2,9%.

Текущие темпы роста обеспечены за счет увеличения глобального спроса и снятия ограничений в мире, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, отмечает министерство.

Ожидается, что, если не произойдет серьезного глобального спада, экономика Сингапура восстановится до уровня, существовавшего перед началом пандемии, во втором полугодии - при поддержке секторов, ориентированных на экспорт.