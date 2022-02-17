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Оценка роста ВВП Сингапура в 2021 г. оказалась выше ранее объявленной

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рост экономики Сингапура по итогам всего 2021 года был пересмотрен до 7,6% с ранее объявленных 7,2%. В 2020 году ВВП Сингапура снизился на 4,1%. Правительство страны прогнозирует в 2022 году увеличение экономики в диапазоне 3-5%.

Экономика Сингапура в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли и промышленности страны.

Таким образом, предварительно объявленный показатель в 5,9% был пересмотрен в сторону улучшения. Однако темпы роста в октябре-декабре замедлились по сравнению с повышением ВВП на 7,5% в третьем квартале.

В промышленной сфере подъем в четвертом квартале составил 15,5% (в предыдущие три месяца - на 7,9%), причем повышение активности было отмечено во всех секторах. Строительный сектор продемонстрировал рост на 2,9% (в третьем квартале был резкий скачок - на 69,9%), сфера услуг - на 4,4% (на 6,8%).

Повышение ВВП Сингапура в четвертом квартале относительно третьего составило 2,3%, согласно пересмотренным данным.

Сингапур

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