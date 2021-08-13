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Уровень запасов в хранилищах газа России в конце июня вышел за 50%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - По данным на конец июня, "Газпром" успел восполнить почти половину от рекордного отбора минувшей зимы. Об этом сообщается в квартальном отчете "Газпрома". Впрочем, августовское ЧП на производстве концерна в Новом Уренгое сильно затруднит дальнейшую подготовку к новой зиме.

Как сообщалось, за сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ были отобраны рекордные 60,957 млрд куб. м газа при общем уровне оперативных запасов на начало сезона отбора 72,322 млрд куб. м.

Задание к новой зиме составляет 72,638 млрд куб. м активного газа.

"По состоянию на 30.06.2021 объем закачанного газа в ПХГ составил 25,356 млрд куб. м", - сообщила компания в свежем квартальном отчете.

С учетом целевого показателя к зиме 2021 года, к концу июня уровень наполненности российских ПХГ несколько превысил 50%. Уровень запасов в ПХГ Европы на ту же дату был 47,47%. Европа преодолела "экватор" закачки спустя десять дней.

"Газпром" также отмечает, что 15 мая в России была достигнута максимальная суточная закачка в объеме 453,1 млн куб. м.

После холодной зимы и рекордного отбора газа российские и европейские ПХГ сильно опустошены, но заполнение российских хранилищ для компании - безусловный приоритет. В августе после аварии на заводе в Новом Уренгое "Газпрому" пришлось частично остановить закачку в ПХГ в России, а частично перейти к отбору.

Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно, как раскрывает информацию хранилищах в Европе Gas Infrastructure Europe.

Газпром Gas Infrastructure Europe

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