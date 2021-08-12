ЦБ РФ может принять решение о пересмотре таргета по инфляции к середине 2022 года

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банк России, ранее заявивший о возможности понижения таргета по инфляции, может принять решение об этом к середине 2022 года.

"Решение о целесообразности такого шага может быть принято к середине 2022 года", - говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора.

Цель по инфляции может быть пересмотрена по итогам обзора денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review), проведение которого в конце июня анонсировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Этот обзор, как ожидается, продлится год. План работ в рамках этого анализа регулятор планирует представить во второй половине сентября.

На пресс-конференции в июле Набиуллина напомнила про опыт ряда стран, которые, начав, как и Россия, с таргета в 4%, затем понизили цель до 2-3%. Позже Financial Times в статье, основанной на интервью главы ЦБ, сообщила, что именно такой вариант будет рассматривать Банк России, однако соответствующей цитаты Набиуллиной газета не привела.

Ранее директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов заявил, что таргетирование более низкого уровня инфляции в России может привести к снижению инфляционных ожиданий. По его словам, это тема для общественных обсуждений.