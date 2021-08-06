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Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в июле 2021 года замедлилась до 0,31% с 0,69% в июне, 0,74% в мае, 0,58% в апреле, 0,66% в марте, 0,78% в феврале и 0,67% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-июль 2021 года цены выросли на 4,51% (за январь-июль 2020 года рост цен был значительно ниже - 2,99%, в том числе в июле прошло года - 0,35%).

Инфляция в июле оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июль, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,4%.

Значительную роль в замедлении инфляции в июле 2021 года сыграло существенное удешевление плодоовощной продукции - на 6,9% (в июле 2020 года плодоовощная продукция снизилась в цене всего на 2,5%).

В годовом выражении инфляция в июле 2021 года, по данным Росстата, немного замедлилась до 6,46% с 6,50% на конец июня (это был максимум с августа 2016 года) после 6,02% на конец мая, 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 5,67% на конец февраля. На конец января инфляция составляла 5,19%, на конец декабря - 4,91%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июле 2021 года составил 100,47% против 100,26% в июле 2020 года. Поэтому в годовом выражении базовый индекс цен в июле вырос до 106,78% со 106,55% в июне.

Продовольственные товары в июне 2021 года подешевели на 0,5% (в июле 2020 года - лишь на 0,07%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,43% (на 0,27%). В годовом выражении цены на продовольственные товары выросли в июле на 7,43% (рост замедлился с 7,90% в июне).

Непродовольственные товары в июле стали дороже на 0,77% (выросли на 0,29% в июле 2020 года). В годовом выражении рост цен на непродовольственные товары ускорился до 7,55% с 7,04% в июне.

Услуги в июле подорожали на 0,88% (в июле 2020 года - на 0,99%). В годовом выражении услуги выросли в цене в июле на 3,83% (в июне был рост на 3,95%).

В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, бананы - на 5,7%, морковь - на 4,6%. Вместе с тем цены на капусту выросли на 10,8%, чеснок - на 2,8%, сухофрукты - на 1,2%, яблоки и апельсины - на 0,9%.

Куриные яйца в июле подешевели на 2,2%.

Цены на сахар в РФ в июле по сравнению с июнем повысились на 0,5%. С января по июль они выросли на 3,2%, в июле по сравнению с июлем прошлого года рост составил 41,3%.

Цены на стройматериалы в РФ в июле выросли по отношению к предыдущему месяцу на 5,14% после скачка на 6,75% в июне и на 4,99% в мае.

Бензин за месяц подорожал на 0,7%.

Банк России в 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - с 5,5% до 6,5%. Это четвертое повышение ставки подряд - и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (до этого были 25 б.п. и дважды 50 б.п.). Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.

Повысив ставку сразу на 100 б.п., ЦБ существенно смягчил сигнал - регулятор хоть и не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, но теперь очередное повышение ставки уже не выглядит предопределенным заранее. Новый сигнал регулятора гласит: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В глоссарии ДКП под одним из ближайших подразумеваются три последующих заседания совета.

ЦБ 23 июля также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%.

Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг заявил, что министерство к концу августа представит уточненный макропрогноз, в котором повысит прогноз по инфляции на 2021 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по инфляции на 2021 год вырос до 5,9% с 5,7% по опросу месяц назад.

Росстат

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