Brent подешевела до $70,91 за баррель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению на торгах в пятницу, но могут продемонстрировать небольшой рост по итогам недели.

Инвесторы опасаются по поводу влияния нового штамма коронавируса "дельта" на спрос на нефть в мире. Давление на рынок также оказало ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырье в текущем году.

К 18:19 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,56%), до $70,91 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,49%), до $68,75 за баррель.

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

"Мировой спрос на нефть в июне вырос на 3,8 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало повышение мобильности в Северной Америке и Европе", - отмечает агентство. Однако в июле, пишет МЭА, повышение спроса резко сократилось, и прогноз на оставшуюся часть 2021 года был понижен в связи с ухудшением ситуации с пандемией и пересмотром исторических данных.

Аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

При этом аналитики понизили оценку спроса на нефть в первом квартале 2022 года - на 200 тысяч б/с, до 96,83 млн б/с, но повысили во втором квартале - также на 200 тысяч б/с, до 98,71 млн б/с. Прогноз на третий и четвертый кварталы остались на уровне 101,17 и 102,62 млн б/с соответственно.