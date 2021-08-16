США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом говорится в заявлении Минторга США, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register.

В заявлении Минторга США говорится, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

В пояснении к заявлению говорится, что расследование на предмет рыночности экономики РФ начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

"В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании - ИФ) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - говорится в комментарии министерства торговли США.

Минторг США ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором и прописаны критерии отнесения той или иной страны к стране с рыночной экономикой. В законе зафиксированы 6 критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то уполномоченный орган (то есть министерство торговли) может квалифицировать страну ка нерыночную.

Перечень из шести критериев следующий: 1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран; 2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом; 3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране; 4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства; 5) степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска; 6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

США присвоили России статус страны с рыночной экономикой с 1 апреля 2002 года. В соответствующем заявлении Минторга США в 2002 году говорилось, что это решение "отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие". Значимость события была такова, что об этом решении заявил тогда президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Тогдашний глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, комментируя решение, отмечал, что по состоянию на 2002 год ограничениям со стороны США подвергались товары из России (как товары, происходящие из страны с нерыночной экономикой) на общую сумму примерно $1,5 млрд, в том числе "металлы, удобрения, титан, еще целый ряд российских товаров".

Значимость статуса рыночной экономики

Статус рыночной экономики очень значим для экспортеров, так как значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги, производители удобрений).

Напомним, что РФ как раз на тему антидемпинговых процедур выиграла в июле 2020 года в рамках ВТО принципиальный спор у ЕС по так называемым "энергокорректировкам", который длился еще с советских времен и нерыночной на тот момент советской экономики (ЕС признал рыночный статус экономики РФ также в 2002 году, но чуть позже, чем это сделали США – с ноября 2002 года).

В рамках этой практики (энергокорректировок - ИФ) ЕС в ходе антидемпинговых расследований не учитывал цены, по которым российские предприятия покупали природный газ для производства экспортной продукции. Вместо них в расчетах использовались цены на газ в третьих странах, что практически всегда приводило к переоценке реальных издержек российских компаний и, соответственно, к высоким антидемпинговым пошлинам против российских товаров. ЕС начал использовать этот подход еще в 1980-годы как раз против советских производителей нитрата аммония.

После решения третейской группы ВТО, которая удовлетворила иск России, ЕС в августе 2020 года подал апелляцию в неработающий с декабря 2019 года апелляционный орган ВТО, по сути, "подвесив" это решение.

После этого в октябре 2020 года на сайте Еврокомиссии был опубликован доклад о "нерыночных практиках" РФ для целей проведения антидемпинговых расследований ЕС.

В Минэкономразвития РФ тогда увязали выход этого доклада ЕС с победой России в споре на площадке ВТО по "энергокорректировкам", отметив, что "данным докладом ЕС хочет создать основу для продолжения своих недобросовестных антидемпинговых практик, но уже под новым "соусом".