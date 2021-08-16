В Думе сочли политическим решение США о проверке рыночного статуса экономики РФ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Расследование Минторга США на предмет соответствия экономики России рыночному статусу продиктовано политическими мотивами и является дискриминационным, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Однозначно: это политически мотивированное решение (о начале расследования рыночности экономики РФ - ИФ), дискриминационное и недружественное. Америка разве действует по-рыночному, вводя санкции? Америка плюет на принципы ВТО, когда они не соответствуют ее интересам, плюет на все международные обязательства и соглашения. Поэтому нам нужно действовать в своих интересах, не оглядываться на Соединенные Штаты", - сказал Аксаков агентству в понедельник.

По его словам, расследование и возможный его исход - признание экономики РФ нерыночной - может вылиться в новые пошлины, чтобы создать проблемы российским экспортерам. Тем не менее, отметил парламентарий, в России "привыкли к санкциям" и готовы преодолевать новые трудности.

"Собака лает - караван идет. Нам нужно действовать только исходя из своих интересов", - сказал Аксаков.

Как сообщалось, США в рамках антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ начали расследование, в результате которого Россия может потерять в США статус страны с рыночной экономикой. Этот статус США присвоили России 1 апреля 2002 года. Он значим для российских экспортеров - в особенности металлургов и производителей удобрений, - так как значительно усложняет введение антидемпинговых пошлин против них.