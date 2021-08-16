Эксперт оценил в $1,5 млрд возможные потери от решения США признать экономику РФ нерыночной

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Решение Минторга США начать процедуру рассмотрения нерыночности российской экономики является политическим, противоречит обязательствам США перед Всемирной торговой организацией (ВТО), не несет системных рисков для экономики РФ, но может стоить порядка $1,5 млрд для компаний из ряда секторов, сообщил "Интерфаксу" экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

"Само решение Минторга США начать процедуру рассмотрения нерыночности российской экономики является политическим хотя бы потому, что оно не исключает результата, который будет прямо противоречить международным обязательствам США. Такие решения обычно принимают политики, так как чиновники внимательно следят за международно-правовой составляющей действий своих правительств", - сказал эксперт.

По его словам, в случае принятия такого решения в США оно будет противоречить антидемпинговому соглашение ВТО (статья 6 ГАТТ) и может быть оспорено российской стороной. "Издержки обычно рассчитываются на основе учетных документов экспортера или производителя, в отношении которого ведется расследование, при условии, что такие документы соответствуют общепринятым в экспортирующей стране принципам бухгалтерского учета и достаточно точно отражают издержки, связанные с производством и продажей данного товара", - процитировал Медведков соответствующую статью, обратив внимание, что расчет себестоимости производства в РФ по издержкам "в третьих странах" будет противоречить этому соглашению и обязательствам США в ВТО.

Рисков нет или мало

Медведков также высказал мнение, что возможное решение США о придании российской экономике статуса нерыночной "не несет системных рисков для российской экономики или их мало".

"Нерыночный статус применяется только при антидемпинговых расследованиях и связан с изменением методики расчета уровня демпинга при антидемпинговых расследованиях. Однако для компаний, которые поставляют свои товары в США, нерыночный статус может означать реальное ухудшение условий доступа на рынок, дополнительные угрозы введения антидемпинговых мер. В 2002 году, когда тот же Минторг США предоставил России рыночный статус, Минэкономразвития России оценивало потери от нерыночного статуса примерно в $1,5 млрд для экспорта удобрений, металла и других товаров. Это ориентир для расчета возможных потерь при негативном развитии событий", - сказал Медведков, который в 2002 году был замглавы Минэкономразвития, курирующим в том числе эту тему.

Расследование в США

Ранее в понедельник стало известно, что США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом говорится в заявлении Минторга США, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register.

В заявлении Минторга США отмечается, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

В пояснении к заявлению говорится, что расследование на предмет рыночности экономики РФ начато в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (водный раствор из мочевины и нитрата аммония) из России.

"В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси (КАС), поставляемой из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании - ИФ) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - говорится в комментарии министерства торговли США.