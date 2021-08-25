США продлили сроки сбора комментариев в расследовании о нерыночности экономики РФ

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минторг США продлил на восемь дней - до 7 сентября сбор комментариев от заинтересованных сторон в рамках расследования по поводу соответствия экономики России рыночному статусу, говорится в заявлении министерства, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register.

Первоначально крайним сроком подачи комментариев в рамках этого расследования было 30 августа.

"Министерство торговли приняло решение о восьмидневном продлении крайнего срока для подачи комментариев по статусу России как страны с рыночной экономикой. Соответственно, крайний срок подачи таких комментариев для всех заинтересованных сторон сейчас - не позднее конца рабочего дня 7 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В Минторге США отмечают, что в ходе процедуры сбора комментариев от заинтересованных сторон "получили запрос о продлении срока их подачи", поэтому было решено сдвинуть срок на восемь дней.

На прошлой неделе несколько источников рассказали "Интерфаксу", что российские компании наняли юридические фирмы Sidley Austin и Law Office of Neil Ellis для участия в расследовании США о соответствии экономики РФ рыночному статусу. По словам собеседников агентства, эти компании выступят консультантами для экспортеров РФ в рамках расследования, оплачивать их услуги будет бизнес.

16 августа США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. В пояснении американского Минторга отмечалось, что расследование начато в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (водный раствор из мочевины и нитрата аммония) из России.

"В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси (КАС), поставляемой из РФ, мы обнаружили, что заявитель (американские компании - ИФ) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - говорилось в комментарии министерства торговли США.

Минторг США ссылается на закон о тарифах от 1930 года: в нем зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то регулятор может квалифицировать страну как нерыночную.

Почему важен статус экономики

Статус рыночной экономики очень значим для экспортеров, так как значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги и производители удобрений).

США признали экономику РФ рыночной в 2002 году. Тогдашний глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, комментируя решение, отмечал, что по состоянию на 2002 год ограничениям со стороны США подвергались товары из России (как товары, происходящие из страны с нерыночной экономикой) на общую сумму примерно $1,5 млрд, в том числе "металлы, удобрения, титан, еще целый ряд российских товаров".