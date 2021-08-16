Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли США начало расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу, который с большой помпой присвоили в 2002 году.

Соответствующее заявление министерства торговли США опубликовано в официальном издании американского правительства Federal Register. В нем также говорится, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

В пояснении к заявлению говорится, что расследование на предмет рыночности экономики РФ начато в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (водный раствор из мочевины и нитрата аммония) из России.

"В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси (КАС), поставляемой из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании - ИФ) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - говорится в комментарии министерства торговли США.

Почти 20 лет рыночная

США признали экономику РФ рыночной более 19 лет назад - в июне 2002 года, при этом решение вступило в силу задним числом - с 1 апреля 2002 года.

В соответствующем заявлении Минторга США в 2002 году говорилось, что это решение "отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие". Значимость события была такова, что об этом решении заявил тогда президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

США присваивает рыночный статус в соответствии с процедурами закона о тарифах от 1930 года, в котором и прописаны критерии отнесения той или иной страны к числу государств с рыночной экономикой (собственно, признает нерыночной тоже на основании этого закона).

В законе зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то уполномоченный орган (то есть министерство торговли) может квалифицировать страну как нерыночную. Например, Китай и Белоруссия находятся в списке стран США с нерыночной экономикой.

Перечень из шести критериев следующий: 1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран; 2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом; 3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране; 4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства; 5) степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска; 6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

Прецедент текущего расследования в отношении российской экономики заключается в том, что ранее США рассматривали заявки стран на предмет соответствия рыночным критериям и принимали решения, присваивать рыночный статус или нет. Но до этого не было случаев, когда США, присвоив рыночной статус какой-то экономике, затем отзывали бы его назад и признавали экономику вновь нерыночной.

Потери будут, но не сразу

Оценить потери российских компаний от возможного отказа со стороны США признавать российскую экономику РФ рыночной и перевод ее в разряд нерыночных количественно достаточно сложно - помимо потенциальных ограничений на российский экспорт в рамках антидемпинговых расследований, речь идет и репутационных издержках.

В краткосрочном периоде сразу после возможного отнесения экономики РФ к нерыночной ничего не произойдет, но в средне- и долгосрочном периоде издержки могут быть значительными для российских экспортеров, так как для США проще будет доказать демпинг со стороны компаний из РФ в рамках антидемпинговых расследований.

Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги, производители удобрений).

В 2002 году занимавший пост главы Минэкономразвития РФ Герман Греф, комментируя решение, отмечал, что по состоянию на 2002 год ограничениям со стороны США подвергались товары из России (как товары, происходящие из страны с нерыночной экономикой) на общую сумму примерно $1,5 млрд, в том числе "металлы, удобрения, титан, еще целый ряд российских товаров".

"Откат" Минторгом США собственного решения 20-летней давности нацелен на ужесточение мер против российского экспорта, подтверждает в беседе с "Интерфаксом" источник в крупной промышленной компании (по понятным причинам захотевший сохранить анонимность), обращая внимание на связанные с этим риски.

Если российская экономика будет признана нерыночной, то, по его мнению, это позволит Минторгу США значительно завышать уровень антидепинговых мер - как новых, так и пересчитать действующие.

"Это будет опасный прецедент, который может повлиять на весь российский экспорт в США, - пояснил собеседник "Интерфакса". - Также надо понимать, что вернуть рыночный статус будет очень непросто. К примеру, КНР и Вьетнам так и не могут его добиться".

Он также поясняет, что отказ в признании рыночного статуса означает, что в расследованиях или пересмотрах данные по внутреннему рынку РФ будут заменяться на данные по другим странам, сравнение с которыми наименее выгодно для России. "Это, в свою очередь, означает, что пошлины будут устанавливаться на заведомо некорректном и высоком для российских компаний уровне", - резюмировал источник.

В Госдуме РФ заявили, что расследование Минторга США на предмет соответствия экономики России рыночному продиктовано политическими мотивами и является дискриминационным.

"Однозначно: это политически мотивированное решение (о начале расследования рыночности экономики РФ - ИФ), дискриминационное и недружественное. Америка разве действует по-рыночному, вводя санкции? Америка плюет на принципы ВТО, когда они не соответствуют ее интересам, плюет на все международные обязательства и соглашения. Поэтому нам нужно действовать в своих интересах, не оглядываться на Соединенные Штаты", - заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, расследование и возможный его исход - признание экономики РФ нерыночной - может вылиться в новые пошлины, чтобы создать проблемы российским экспортерам. Тем не менее, отметил парламентарий, в России "привыкли к санкциям" и готовы преодолевать новые трудности.

"Собака лает - караван идет. Нам нужно действовать только исходя из своих интересов", - сказал Аксаков.

При чем здесь ЕС?

Евросоюз признал экономику РФ рыночной в том же далеком 2002 году, но чуть позже, чем США - с ноября 2002 года.

При этом признание рыночного статуса российской экономики не привело к началу проведения Евросоюзом антидемпинговых расследований в отношении российского экспорта по новым правилам - ЕС все также использовал при расчете себестоимости производства продукции в РФ цены на газ в третьих странах.

Но статус рыночной экономики и членство с 2012 года России в ВТО позволило нашей стране оспорить эту процедуру в ВТО и выиграть в июле 2020 года принципиальный спор у ЕС по так называемым "энергокорректировкам", который длился еще с советских времен и нерыночной на тот момент советской экономики.

В рамках этой практики (энергокорректировок - ИФ) ЕС в ходе антидемпинговых расследований не учитывал цены, по которым российские предприятия покупали природный газ для производства экспортной продукции. Вместо них в расчетах использовались цены на газ в третьих странах, что практически всегда приводило к переоценке реальных издержек российских компаний и, соответственно, к высоким антидемпинговым пошлинам против российских товаров. ЕС начал использовать этот подход еще в 1980-годы как раз против советских производителей нитрата аммония.

После решения третейской группы ВТО, которая удовлетворила иск России, ЕС в августе 2020 года подал апелляцию в неработающий с декабря 2019 года апелляционный орган ВТО, по сути, "подвесив" это решение.

После этого в октябре 2020 года на сайте Еврокомиссии был опубликован доклад о так называемых "нерыночных практиках" Российской Федерации для целей проведения антидемпинговых расследований ЕС.

В Минэкономразвития РФ тогда увязали выход этого доклада ЕС с победой России в споре на площадке ВТО по "энергокорректировкам", отметив, что "данным докладом ЕС хочет создать основу для продолжения своих недобросовестных антидемпинговых практик, но уже под новым "соусом".

Минэкономразвития РФ пока не прокомментировало новое расследование США в отношении соответствия российской экономики рыночному статусу и возможные действия российской стороны в связи с этим, отметив, что "комментарий готовится".