Qiwi выплатит финальные дивиденды за 2020 г. в размере $0,31 на акцию

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Qiwi принял решение выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере $0,31 на акцию, говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 27 апреля 2021 года. Компания рассчитывает выплатить дивиденды по акциям 29 апреля, держатели ADS получат их вскоре после этого.

По итогам работы за третий квартал 2020 года группа решила выплатить дивиденды в размере $0,34 на акцию, по итогам второго квартала - $0,33 на акцию, первого - $0,14 на акцию. Qiwi по итогам работы в IV квартале 2019 года выплатила дивиденды в размере $0,22 на акцию.

Ранее сообщалось, что Qiwi планирует сохранить целевой коэффициент выплаты дивидендов на 2021 год в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

Совет директоров Qiwi оставляет за собой право распределять дивиденды ежеквартально, если он сочтет это необходимым для того, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю. При этом объем выплат в каждом квартале может варьироваться и быть выше или ниже предусмотренного целевого показателя.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 18,1 млн виртуальных кошельков и более 113 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.