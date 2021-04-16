CEO Qiwi оставил себе лишь символические 10 акций компании

Главный исполнительный директор Qiwi Борис Ким Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор (CEO) Qiwi Борис Ким, который вскоре уйдет из группы, практически вышел из ее капитала, оставив у себя символические 10 штук акций класса А, следует из отчета Qiwi.

Годом ранее ему принадлежало 3,3% голосов группы: 468,894 тыс. акций класса А (4,2% от акций этого типа) и 703,881 тыс. акций класса В (1,4% от акций этого типа).

Ким останется миноритарным акционером группы, сообщила в марте директор по коммуникациям Qiwi Анастасия Журавлева. "На данный момент у Бориса остался незначительный пакет акций Qiwi, который он не планирует продавать", - сообщила она "Интерфаксу" тогда.

Основной акционер Qiwi Сергей Солонин за год увеличил свою долю с 65,7% до 66,6%. Доля банка "Открытие" увеличилась с 13,1% до 13,7%.

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 млн 413,522 акций класса А и 52 млн 299,453 тыс. акций класса В. Одна акция класса А представляет 10 голосов, одна акций класса В - один голос.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 18,1 млн виртуальных кошельков и более 113 тыс. терминалов и точек приема платежей.