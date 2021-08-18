Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из "Северного потока 2"

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".

В данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II. Данные публиковались для часов 15:00-16:00 и 16:00-17:00 по московскому времени.

Представитель Gascade оперативно опроверг эти данные агентству Bloomberg, сказав, что это ошибочная информация.

Одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке заметно снизилась. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился со $570 до $515 за тысячу кубометров. Позднее цена восстановилась до примерно $550.

Свежие данные Gascade за час с 17:00 до 18:00 по московскому времени снова показывают отсутствие прокачки.