Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 25 августа повысится до $31,7 за тонну

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 25 августа повысится до $31,7 с нынешних $30,4 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень повысится до $26,6 с $26,1 за тонну, на кукурузу – не изменится и составит $49,6 за тонну.

Новые ставки будут действовать по 31 августа.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $245,3 за тонну ($243,5 неделей ранее), на ячмень – $223,1 за тонну ($222,4), на кукурузу – $255,9 за тонну (не изменилась). Цена и пошлина на кукурузу не меняются четвертую неделю подряд.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю – $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) превысит 48 млн тонн. Прогноз на наступивший сельхозгод – 51 млн тонн.