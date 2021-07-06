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Плавающая экспортная пошлина на зерно в июне "изъяла" у аграриев РФ почти $90 млн

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Плавающая пошлина на экспорт зерна, которая начала действовать в РФ со 2 июня, за месяц "изъяла" у аграриев почти $90 млн, подсчитали в Российском зерновом союза.

"Сельхозпроизводители в июне недополучили порядка $90 млн, которые ушли в уплату пошлины. Потому что ни экспортеры, ни перевозчики, ни портовики цены на свои услуги не снизили, что вполне объективно. А за все последующие звенья в цепи поставок расплатилось первое звено – сельхозпроизводители", - заявил "Интерфаксу" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

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По его словам, несмотря на то, что плавающая пошлина на пшеницу в июне оказалась практически в два раза ниже прежней (до 2 июня 50 евро за тонну), "она все равно высока". В июне экспорт зерна, в основном пшеницы, по его оценке, составил 2,4 млн тонн.

Как считает Корбут, недополученные средства могли быть вложены в удобрения, средства защиты растений, семена. "И это одна из причин того, почему сельхозпроизводители так нервно и возбужденно говорят о росте цен на минудобрения. Их лишили доходов, а у остальных доходы сохраняются", - сказал он.

При этом он сообщил, что цены на зерно в европейской части страны падают. "Так, цены на пшеницу 4 класса – а это основной экспортный товар – за месяц упали на $14 и снижение продолжается, - заявил Корбут. - Потому что у нас достаточно большие переходящие запасы, где-то 25-25,5 млн тонн. Они давят на рынок и снижают цены, хотя только стабильные цены являются гарантией стабильного роста производства".

При этом он обратил внимание на "достаточно невнятную форму определения экспортной пошлины". "Сейчас, когда уже все подтверждают, что экспортные цены упали до $237,5-243 за тонну (FOB) пошлина высчитывается из старой цены в $259 за тонну, что создает сложности для прогнозируемости экспорта", - сказал Корбут.

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Со 2 июня в РФ был введен механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю – в $185 за тонну. Ее размер составляет 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.

Как сообщали ранее "Интерфаксу" в Минсельхозе, выплаты сельхозпроизводителям субсидий в рамках зернового демпфера могут начаться в августе. Размеры ставок на возмещение затрат будут определять регионы.

Российский зерновой союз

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