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Россия соберет в этом году свыше 127 млн тонн зерновых

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Урожай зерна в России в этом году составит порядка 127 млн тонн, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

"Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом, в силу целого ряда обстоятельств, но свыше 127 млн зерновых точно мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал", - сказал он в ходе встречи в воскресенье с представителями партии "Единая Россия".

Путин отметил, что экономика сельского хозяйства в РФ развивается хорошими темпами.

Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. В 2020 году урожай составил 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 года) оценивается в 51 млн тонн. В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала более 48 млн тонн зерна.

Владимир Путин Минсельхоз

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