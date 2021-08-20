Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Под санкции США за Навального попали девять человек и две организации

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минфин и Госдепартамент США ввели новые санкции за отравление Алексея Навального в отношении девяти граждан России и двух организаций, говорится в пресс-релизе Минфина.

В частности, под санкции попал Институт криминалистики ФСБ и Институт экспериментальной медицины.

Ранее о совместном введении таких санкций Соединенными Штатами и Великобританией сообщил британский МИД. В британском санкционном списке было только семь сотрудников ФСБ.

Под санкциями США и Британии оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов.

Кроме того, санкции обеих стран введены в отношении заместителя директора Института криминалистики ФСБ Станислава Макшакова, сотрудников этого института Алексея Александрова и Ивана Осипова, главы специального технологического центра ФСБ генерал-майора Владимира Богданова, а также сотрудника ФСБ Владимира Паняева.

Под санкции США также попал Константин Кудрявцев, сотрудник Института криминалистики ФСБ, который, как считают в Вашингтоне, входил в группу, вовлеченную в отравление Навального.

Также санкции США были введены против Артура Жирова, бывшего директора 27 Центрального научно-исследовательского института Минобороны Российской Федерации.

В Москве сомневаются, что Навальный действительно был отравлен, поскольку омские врачи после его госпитализации 20 августа 2020 года не нашли в его организме следов отравляющих веществ. Представители российского руководства высказывали предположение, что боевое отравляющее вещество могло появиться в организме Навального уже после его транспортировки в Германию. Российский МИД "к годовщине дела Навального" назвал все случившееся провокацией, спланированной ради дискредитации России.

Хроника 20 августа 2020 года – 20 августа 2021 годаНавальный попал в больницу
США ФСБ Алексей Навальный Великобритания Минфин Госдеп МИД

Новости по теме

Новости

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

60% инвесторов поколения Z в США признались в совершении сделок пьяными

Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель

Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель

Столтенберг инициирует расследование после победы талибов в Афганистане

Столтенберг инициирует расследование после победы талибов в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Путин выступил против вмешательства в дела Афганистана и развала страны

Навальный попал в больницу

Вместе с Британией санкции за Скрипалей и Навального ввели и США

Афганистан во власти талибов

СМИ сообщили о переговорах талибов о сдаче последней свободной провинции

СМИ сообщили о переговорах талибов о сдаче последней свободной провинции

Brent подешевела до $65,95 за баррель

Навальный попал в больницу

Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального

Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального

Путин уверен, что визит Меркель будет не только прощальным, но и содержательным

Путин уверен, что визит Меркель будет не только прощальным, но и содержательным
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');