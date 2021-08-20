Под санкции США за Навального попали девять человек и две организации

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минфин и Госдепартамент США ввели новые санкции за отравление Алексея Навального в отношении девяти граждан России и двух организаций, говорится в пресс-релизе Минфина.

В частности, под санкции попал Институт криминалистики ФСБ и Институт экспериментальной медицины.

Ранее о совместном введении таких санкций Соединенными Штатами и Великобританией сообщил британский МИД. В британском санкционном списке было только семь сотрудников ФСБ.

Под санкциями США и Британии оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов.

Кроме того, санкции обеих стран введены в отношении заместителя директора Института криминалистики ФСБ Станислава Макшакова, сотрудников этого института Алексея Александрова и Ивана Осипова, главы специального технологического центра ФСБ генерал-майора Владимира Богданова, а также сотрудника ФСБ Владимира Паняева.

Под санкции США также попал Константин Кудрявцев, сотрудник Института криминалистики ФСБ, который, как считают в Вашингтоне, входил в группу, вовлеченную в отравление Навального.

Также санкции США были введены против Артура Жирова, бывшего директора 27 Центрального научно-исследовательского института Минобороны Российской Федерации.

В Москве сомневаются, что Навальный действительно был отравлен, поскольку омские врачи после его госпитализации 20 августа 2020 года не нашли в его организме следов отравляющих веществ. Представители российского руководства высказывали предположение, что боевое отравляющее вещество могло появиться в организме Навального уже после его транспортировки в Германию. Российский МИД "к годовщине дела Навального" назвал все случившееся провокацией, спланированной ради дискредитации России.