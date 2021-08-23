Brent подорожала до $66,38 за баррель

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после снижения на протяжении семи сессий подряд, что стало самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года.

Поддержку рынку в понедельник оказывают сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,2 (1,84%), до $66,38 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $1,27 (1,9%) - до $65,18 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,1 (1,77%), до $63,24 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $1,36 (2,1%) - до $62,14 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

"Сегодня мы наблюдаем общую тенденцию к покупкам рискованных активов, цены которых откатились вниз, в том числе нефти", - сказал Bloomberg основатель сингапурской консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари.

Эксперт считает "довольно вероятным", что ОПЕК+ временно отложит планы наращивания добычи, учитывая некоторое ухудшение перспектив спроса на нефть за последнее время.

"Решения ОПЕК будут зависеть от того, насколько восстановятся цены на нефть, и будет ли их подъем устойчивым", - добавил он.