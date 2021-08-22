Меркель предупредила о санкциях при использовании "Северного потока 2" как оружия

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Германия выступает за новые санкции против России, если она попытается использоваться газопровод "Северный поток 2" как оружие, заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве (20 августа - ИФ) говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели (геополитического - ИФ) оружия", - сказала она на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Меркель находится в Киеве с однодневным визитом.

Как сообщалось, 20 августа канцлер ФРГ посетила Москву, где провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На встрече, в частности, обсуждался вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, на совместной пресс-конференции с Меркель Путин сообщил, что для завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода.

В воскресенье стало известно, что завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.