Что случилось этой ночью: среда, 25 августа

Запрет талибов вывозить доллары и антиквариат из Афганистана, эвакуация силами ВКС граждан РФ из Афганистана, рост цен на новостройки в России

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Талибы запретили вывоз долларов и предметов старины из Афганистана. "Доводим до граждан, что любое перемещение долларов и предметов старины из Афганистана по суше и воздуху запрещено", - заявил во вторник вечером представитель движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Вардак Альханафи.

- Россия начала эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ и других стран. В Минобороны РФ заявили, что министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления эвакуации создана авиационная группировка из 4-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. Военные эвакуируют граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

- Новостройки в России подорожали в среднем на 25% с начала 2020 года. По мнению гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, при таком росте цен необходимо балансировать спрос, вводить больше жилья. Он добавил, что для поддержки предложения на рынке жилья также было запущено "инфраструктурное меню" с возможностью предоставлять застройщикам кредиты под 3% для создания социальной инфраструктуры параллельно с возведением жилья.

- Газ в Европе вслед за нефтью восстановился до $546/тыс. кубометров. При этом неизменными остаются фундаментальные проблемы европейского и глобального рынков газа - дефицит предложения и низкий уровень запасов в подземных хранилищах после холодной зимы. Котировки выросли несмотря на то, что поставки по газопроводу "Ямал-Европа" (снижение потока по которому ранее оказывало поддержку ценам) за понедельник и вторник ощутимо увеличились.

- Ученые сравнили шансы попасть в больницу у привитых и непривитых от COVID. Людям, не вакцинированным от коронавируса, в 29 раз больше грозит вероятность быть госпитализированным с коронавирусом, чем тем, кто прошел вакцинацию, сообщает портал Axios со ссылкой на исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). При этом у вакцинированных в пять раз меньше вероятность заразиться коронавирусом, чем у непривитых.