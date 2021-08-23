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Поток по газопроводу "Ямал-Европа" вырос почти в два раза

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" вечером в понедельник вырос почти в два раза по отношению к уровню предыдущих трех дней, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Если с утра пятницы физический поток газа на входе в ГТС Германии оставался на уровне 1,5 млн куб. м в час, то за час с 16:00 до 17:00 по московскому времени он вырос до 2,7 млн куб. м в сутки.

5 августа произошла крупная авария на уренгойском заводе "Газпрома". С этого дня поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час (в воскресенье поток снижался и до 1,4 млн кубов в час). Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи "Газпрома". Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и России; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

газ Ямал-Европа

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