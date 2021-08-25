Forbes сообщил о росте состояния основательницы Wildberries на 1200% за год

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - По оценке Forbes, за год состояние основательницы, собственника и гендиректора крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук выросло на 1200% и составило $13 млрд. Она возглавила рейтинг богатейших россиянок по состоянию на 12 июля 2021 года.

По росту состояния Forbes ставит Бакальчук на второе место среди всех миллиардеров мира.

На втором месте в рейтинге вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина с $1,3 млрд. Издание отмечает, что она сейчас строит бизнес за рубежом, инвестирует в девелоперские фонды с проектами в США и Европе и является акционером германской Hightex, производителя мембранных конструкций для спортивных объектов.

Совокупное состояние участниц рейтинга Forbes выросло за год на $14,6 млрд, до $25,3 млрд. Журнал связывает прирост в первую очередь с переоценкой состояния лидера рейтинга, но отмечает, что за счет удачной рыночной конъюнктуры "увеличились капиталы почти всех участниц списка".

В рейтинге четыре новичка, из них сразу на пятое место вышла Валерия Шнайдер с семьей, совладелица сети магазинов "Светофор", ее состояние оценено в $650 млн. Издание напоминает, что ритейлер, который в 2009 году начался с одного магазина в Красноярске, в 2020 году стал самой быстрорастущей продуктовой сетью.

На третьем месте в рейтинге совладелец группы "Черкизово" Лидия Михайлова с семьей, ее состояние оценено в $1,3 млрд.

Четвертую позицию занимает дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" и футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна Екатерина Федун ($900 млн).

На десятой позиции оказалась бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева, инвестор Елена Рыболовлева с $600 млн.

11-е место заняла дочь Аркадия Ротенберга Лилия с $550 млн. Forbes пишет, что она получила от брата Игоря 33,3% в девелоперской компании TPS Real Estate за несколько дней до того, как Минфин США ввел против него санкции. Игорь Ротенберг в 2014 году выкупил долю у отца, который также попал под санкции США.

На 15-м месте в рейтинге Полина Дерипаска, бывшая жена Олега Дерипаски и дочь Валентина Юмашева, экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина и советника президента Владимира Путина. Издание оценило ее состояние в $375 млн.