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Wildberries впервые стал лидером по продаже электроники среди маркетплейсов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries, основным ассортиментом которого исторически является одежда и обувь, впервые стал лидером среди маркетплейсов и по продажам электроники в России, показало исследование Data Insight. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В 2020 году продажи электроники и бытовой техники на Wildberries выросли в три раза, до 45,2 млрд рублей.

По оценке Data Insight, в 2020 году в интернет-магазинах бытовой техники и электроники, входящих в топ-1000, было оформлено 98 млн заказов на сумму 753 млрд рублей. Средний чек составил 7,68 тысячи рублей. Число онлайн-заказов в интернет-магазинах бытовой техники и электроники в прошлом году увеличилось на 80%. Объем онлайн-продаж в рублях вырос на 68%. Средний чек снизился на 7%.

На долю интернет-магазинов бытовой техники и электроники в 2020 году пришлось 12% российского рынка e-commerce по количеству заказов и 29% - по объему продаж.

Крупнейшим игроком на рынке онлайн-торговли бытовой техникой и электроникой в целом, по оценке Data Insight, является "Ситилинк". За ним следуют DNS и "М.Видео". В десятку крупнейших игроков кроме Wildberries также входят "Эльдорадо", "Онлайн Трейд.ру", Ozon, МТС, "Связной", "DNS технопоинт".

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (с учетом обеих сетей), по оценке Gfk, занимала первое место на онлайн-рынке бытовой техники и электроники в 2020 году с долей 33%.

"В январе-августе число предпринимателей, продающих технику и электронику через онлайн-площадку Wildberries, выросло почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. Мы видим высокий потенциал этой категории в онлайн-сегменте, поэтому инвестируем в развитие сотрудничества с российскими и международными продавцами и создаем все новые возможности для масштабирования продаж вместе с нами", - отметили в пресс-службе Wildberries.

В июле ритейлер сообщил, что расширяет сотрудничество с продавцами электроники и бытовой техники, запустив прямую доставку от продавцов. Комиссия для продавцов, которые доставляют самостоятельно по новой модели, составляет 5%.

Wildberries Data Insight М.Видео Ситилинк Эльдорадо

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