Бывшая жена и тесть Дерипаски решили продать доли в En+

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бывшая жена Олега Дерипаски Полина и ее отец Валентин Юмашев, бывший глава администрации президента и зять Бориса Ельцина, начали искать покупателей на свои доли и на доли детей Дерипаски в в холдинге En+, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Пока никто этими активами не заинтересовался, идут только предварительные и неформальные переговоры.

Полине Дерипаске и Юмашеву принадлежит 6,75% En+, двум детям принадлежит еще 3,42%. Этими пакетами голосует независимая третья сторона. Актуальная рыночная оценка этих долей, исходя из капитализации En+ на LSE, составляет около $500 млн. О планах владельцев продать эти пакеты Bloomberg сообщал в конце 2018 года.

В начале сентября FT писала, что долей ВТБ в En+ интересуются две китайские промышленные компании.

En+ является холдинговой структурой "РусАла" и "Евросибэнерго". Все три компании весной 2018 года попали под санкции США вместе с Дерипаской. В январе 2019 года санкции были с них сняты после отказа Дерипаски от акционерного и управленческого контроля.

Доля Дерипаски в En+ сократилась до 44,95% по итогам сделок по выводу компаний из санкционного списка США, которые включали передачу акций ВТБ и фонду "Вольное дело", а также обмен со швейцарским сырьевым трейдером Glencore. Дерипаска может голосовать не более 35% акций En+, остальным голосует независимый трасти. Представители Дерипаски в совете директоров компании занимают 4 из 12 мест.