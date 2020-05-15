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В Германии отказали "Северному потоку 2" в освобождении от правил газовой директивы ЕС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении "Северного потока 2" от правил газовой директивы ЕС, говорится в заявлении регулятора, распространенном в пятницу.

Агентство сообщает, что "заявка Nord Stream 2 AG на освобождение от регулирования части "Северного потока 2" была отклонена".

Акционерное общество Nord Stream 2 в начале 2020 года направило в Федеральное сетевое агентство Германии заявку об освобождении от норм газовой директивы. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством Германии, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream 2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Специалисты считают, что теперь собственник Nord Stream 2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.

4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Германия Северный поток 2 Nord Stream 2

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