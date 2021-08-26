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Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Столичные организации, которые к 15 августа привили от коронавируса 60% персонала, в сентябре смогут подать заявку на компенсации затрат на борьбу с COVID-19, сообщила порталу мэрии заммэра города Наталья Сергунина. На эти выплаты городская администрация выделила 1 млрд рублей, добавила она.

"Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысяч рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысяч рублей", - сказала заммэра.

Заявки будут принимать с 1 по 30 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

Претендовать на компенсации смогут компании, которые к 15 августа сообщили через портал mos.ru о вакцинации 60% сотрудников. Также он и должны работать в определенных сферах - общепите, спорте, культуре, индустрии развлечений.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Наталья Сергунина

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