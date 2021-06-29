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"Опора России" оценила в 10 млрд рублей обещанные общепиту Москвы субсидии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Меры антикризисной поддержки московского общепита обойдутся бюджету города более чем в 10 млрд рублей, заявил телеканалу "Россия-24" президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Экономический кризис

"Самой востребованной мерой, я считаю, будет субсидия до 1 млн рублей. И поскольку у нас порядка 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса работают в общепите Москвы, бюджету Москву это примерно, наверное, может стоить более 10 млрд рубей", - сказал он и выразил надежду, что эти средства будут выделяться "без дополнительных условий".

По словам Калинина, эта поддержка московскому бизнесу необходима, поскольку его затраты выросли.

В новый пакет мер поддержки общепита Москвы включены отсрочка по аренде, программа субсидий и предоставление льготных кредитов. Этот пакет был утвержден 29 июня.

В частности, получить отсрочку до конца года по оплате аренды за III квартал смогут более 1100 предприятий, которые арендуют площади у города, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

Воспользоваться новыми мерами поддержки смогут только те кафе и рестораны, которые вакцинируют не менее 60% персонала и выполнят другие требования, связанные с коронавирусом, добавил Пуртов.

Требование о вакцинации 60% персонала предприятий в сфере общепита и ряда других отраслей было введено в Москве 16 июня.

По указу мэра Сергея Собянина столичный общепит с 28 июня может обслуживать посетителей только с QR-кодами, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат недавнего ПЦР-теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или с доставкой. Поесть на летних верандах без QR-кода можно до 12 июля.

В результате посещаемость кафе и ресторанов может сократиться на 80%, заявил ресторанный омбудсмен города Сергей Миронов.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус Сергей Собянин Опора России Александр Калинин

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