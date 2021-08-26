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"АвтоВАЗ" частично возобновит производство в Тольятти к концу следующей недели

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Производство автомобилей на мощностях "АвтоВАЗа" в Тольятти, полностью приостановленное на этой неделе из-за перебоев с поставками компонентов на фоне глобального дефицита полупроводников, частично возобновится лишь к концу следующей недели, сообщили в компании.

"Тольяттинский завод "АвтоВАЗа" запустит две линии по сборке автомобилей только 2 и 3 сентября – это линия №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и линия №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend). Линия №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) будет остановлена на всю неделю", - сообщили в "АвтоВАЗе", отметив, что производство по-прежнему находится под негативным влиянием дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch, которая пока не способна восстановить регулярные поставки.

Некоторые производства комплектующих в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок компонентов в Ижевск и другим заказчикам.

"Завод "Лада Ижевск", использующий иные комплектующие для Lada Vesta, сохранит нормальный режим работы", - добавили в "АвтоВАЗе".

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" ранее объявлял о приостановке производства на заводе в Тольятти на период 23-27 августа из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов Bosсh, поставляемых самарской "дочкой" концерна. Из-за дефицита компонентов производство "АвтоВАЗа" в Тольятти периодически простаивало по этой причине и ранее.

АвтоВАЗ Тольятти

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