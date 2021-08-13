"АвтоВАЗ" вновь ограничит выпуск в Тольятти из-за дефицита электроники

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых "Bosсh Самара", с 16 по 20 августа ограничит производство на своем заводе в Тольятти, сообщили в пресс-службе компании.

"Нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией "Bosch Самара", продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти. Линия №5 (Granta) будет остановлена на всю рабочую неделю (16-20 августа), Линия №3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16-19 августа), а линия № 1 (платформа B0) будет работать в течение 2 дней (18-19 августа)", - заявили в "АвтоВАЗе".

В компании добавили, что персоналу за время простоя будет производиться оплата в соответствии с российским законодательством – 2/3 от среднего заработка.

"Завод "LADA Ижевск", производящий Vesta и Vesta SW, в меньшей степени страдает от дефицита и планирует работать в соответствии с обычным графиком производства при существующей видимости поставок", - сообщил представитель компании.

Однако, по его словам, проблема с нехваткой компонентов может продлиться и после 20 августа.

"АвтоВАЗ" при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также группы Renault прилагает все возможные усилия для решения проблемы поставок и скорейшего возвращения своих заводов к нормальному режиму работы. Тем не менее, видимость возможности поставок электронных компонентов со стороны "Bosch Самара" на завод в Тольятти на рабочую неделю, начинающуюся с 23 августа, также чрезвычайно сложна", - заявили в компании.