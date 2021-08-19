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"АвтоВАЗ" остановит производство в Тольятти 23-27 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" 23-27 августа приостановит производство на заводе в Тольятти из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов Bosсh, сообщила компания.

"АвтоВАЗ" вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели", - сказано в сообщении.

Чтобы избежать значительного сокращения доходов персонала, три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря. Остальные два дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты, заявили в "АвтоВАЗе".

Завод "LADA Ижевск", использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме.

"Некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам", - сообщили в компании.

График работы на неделю, начинающуюся 30 августа, составят в начале следующей недели.

Как сообщалось, из-за дефицита компонентов, поставляемых "Bosсh Самара", производство на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти было ограничено и на текущей рабочей неделе.

АвтоВАЗ Тольятти

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